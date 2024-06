POL-RBK: Overath - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Overath (ots) - Bereits am 24.05. ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Maarweg im Stadtteil Vilkerath, bei dem eine 90-jährige Seniorin verletzt wurde. Da die Suche nach dem flüchtigen Unfallverursacher bislang erfolglos blieb, sucht die Polizei nun öffentlich nach weiteren Zeugen. Am besagten Tag ging die Seniorin mit ihrem Rollator gegen 15:45 Uhr hinter einem Lkw mit ausländischem Kennzeichen her, der ...

mehr