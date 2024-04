POL-BOR: Gronau - Reifen verliert Halt - Motorradfahrer stürzt

Reken (ots) - Tatort: Reken, Dorstener Straße; Tatzeit: 13.04.2024, zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr; Unbemerkt haben Taschendiebe am Samstag in Reken ein Portemonnaie an sich gebracht. Es gehörte der Kundin eines Discounters. Die Geldbörse der Frau befand sich in der Einkaufstasche, welche am Einkaufswagen befestigt war. Zu der Tat kam es zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr in einem Geschäft an der Dorstener Straße. ...

