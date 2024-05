Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Masbeck/ Autos zusammengestoßen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Masbeck sind am Donnerstag (23.05.24) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Havixbecker die L550 in Richtung Bahnhof. Zur gleichen Zeit war ein 51-jähriger Autofahrer aus Havixbeck in der Gegenrichtung unterwegs. In einer Rechtskurve kollidierten beide Fahrzeuge. Mit Rettungswagen kamen die beiden verletzten Fahrer in Krankenhäuser. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell