Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberkassel - Seniorin auf Rollator bestohlen - Polizei nimmt Duo fest - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 8. Juli 2024, 11:40 Uhr

Die Polizei nahm gestern ein skrupelloses Diebespärchen fest. Das Duo hatte zuvor einer 90-jährigen Frau in einem Fachgeschäft das Portemonnaie entwendet.

Die Seniorin war zunächst bei einem Bankautomaten, um Geld abzuheben. Dort wurde sie bereits von einer ihr unbekannten Frau und einem Mann beobachtet. Als sie dann ein Geschäft an der Luegallee betrat, folgte ihr das Pärchen. Während die 90-Jährige nun sitzend auf ihrem Rollator auf ihren Termin wartete, gingen die Unbekannten an ihr vorbei und verließen den Laden. Anschließend bemerkte die Seniorin, dass sich ihr Portemonnaie nicht mehr im Stoffbeutel befand. Die alarmierte Polizei nahm umgehend die Fahndung auf und konnte die beiden Personen aufgrund der passenden Personenbeschreibung an der Teutonenstraße festhalten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um eine bereits polizeibekannte 40-jährige Frau und einen 37-jährigen Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Beide wurden vorläufig festgenommen und sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere im besten Fall in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen oder legen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht unbeaufsichtigt auf oder ab.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell