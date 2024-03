Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stadtgebiet/Sachbeschädigungen an Autos - Mülltonnenbrände

Coesfeld (ots)

Mehrere Einsätze beschäftigten die Polizistinnen und Polizisten der Wache Dülmen in der Nacht zum Freitag (15.03.).

Gegen 00.50 Uhr meldete ein Zeuge vier Jugendliche die auf dem Königswall Autos beschädigten. Der Zeuge verfolgte einen der Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass es kein Unbekannter war. Der 15-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach im Dülmener Stadtgebiet mit Straftaten aufgefallen. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zur Wache, wo er von seiner Mutter abgeholt wurde. Im Stadtgebiet konnten in der Nacht fünf beschädigte Autos festgestellt werden.

Um kurz nach 4 Uhr meldete die Rettungsleitstelle der Polizei den Brand einer Mülltonne An der Kreuzkirche. Nach Angaben des Anrufers sollten sich die Täter noch an der Papiertonne aufhalten und den Brand filmen. Beim Eintreffen des Polizeiteams konnte niemand angetroffen werden. 40 Minuten später wurde eine weitere brennende Mülltonne auf dem Fehrbelliner Platz gemeldet. Der Melder gab an, dass er eine Person gesehen habe, die Papier in die brennende Mülltonne geworfen habe. Kurze Zeit später flüchtete die Person von der Brandstelle. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Mülltonnenbränden. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

