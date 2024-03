Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Industriestraße/Daimlerstraße/Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist ein Autofahrer am Donnerstag (14.03.) gegen 15.30 Uhr von der Unfallstelle geflüchtet ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Ein 14-jähriger Sendener befuhr mit seinem Fahrrad die Industriestraße in Richtung B235. Im Kreuzungsbereich kam ein bräunlicher SUV der Marke Mazda mit der Städtekennung MS aus der Daimlerstraße und bog nach rechts in die Industriestraße ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Auto. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne Anzuhalten und sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

