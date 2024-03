Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Einen verletzten Motorradfahrer brachte ein Rettungswagen nach einem Unfall in der Dorfbauerschaft am Donnerstag (14.03.) in ein Krankenhaus. Der 66-jährige Mann aus Selm befuhr um kurz vor 16 Uhr mit seinem Motorrad die K4 aus Münster kommend. Zur selben Zeit beabsichtigte eine 44-jährige Sendenerin aus einem Wirtschaftsweg auf die K4 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich.

