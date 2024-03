POL-COE: Dülmen, Eisenbahnstraße/Einsatz beendet

Coesfeld (ots) - In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Coesfeld nach einem silbernen Auto. Nach Angaben eines 46-jährigen Autofahrers befuhr er am Donnerstag (14.03.) um kurz vor 11 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes Kombi die L581 in Richtung Coesfeld. In einer Linkskurve sei ihm ein silberner VW auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Diesem ...

