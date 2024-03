Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L581/Silbernes Auto nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei in Coesfeld nach einem silbernen Auto. Nach Angaben eines 46-jährigen Autofahrers befuhr er am Donnerstag (14.03.) um kurz vor 11 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes Kombi die L581 in Richtung Coesfeld. In einer Linkskurve sei ihm ein silberner VW auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Diesem wollte er nach rechts ausweichen. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer des silbernen Autos setzte seine Fahrt fort ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

