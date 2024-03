POL-DU: Alt-Hamborn: Brand im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Familie mit Kleinkindern

Duisburg (ots) - Am Wochenende kam es zu mehreren Branddelikten im Duisburger Stadtgebiet. Kurz nach Mitternacht (00:10 Uhr) brannte am 3. März eine Mülltonne auf der Sandstraße in Marxloh. Eine aufmerksame Zeugin (42) meldete die fast vollständig abgebrannte Tonne der Polizei und der Feuerwehr. Am gleichen Tag zur späteren Stunde (3. März, 20:15 Uhr) stand auf der Dillinger Straße in Neuenkamp einen Seat Ibiza in ...

mehr