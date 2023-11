Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Elektronikartikel entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Elektronikartikel im Wert von ungefähr 7.000 Euro entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus den Räumlichkeiten einer Ergotherapie in der Schwanitzstraße. Der oder die Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen gestern, 13.55 Uhr und heute, 07.00 Uhr gewaltsam in das Geschäftshaus. Das Eindringen in ein ebenso dort befindliches Geschäft für Hörakustik misslang. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0289014/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell