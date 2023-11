LPI-GTH: Alkoholisiert

Drei-Gleichen (Landkreis Gotha) (ots) - Von einem Firmengelände in der Ebsdorfgrundstraße in Günthersleben-Wechmar entwendeten Unbekannte Elektrogroßwerkezuge im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine dort befindliche Lagerhalle und verursachten zusätzliche einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Tat wurde zwischen dem 03. November, ...

mehr