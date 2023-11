Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch-Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Am 03. November, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen in ein Mehrfamilienhaus in der Krappgartenstraße. Hier versuchten der oder die Unbekannten gewaltsam eine Wohnungstür zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0287817/2023) entgegen. (jd)

