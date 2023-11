LPI-GTH: Diebstahl aus Firma- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit circa 3000 Euro Sachschaden kam es am Samstag, gegen 17:15 Uhr an der Kreuzung Clemdastraße Ecke Rennbahn. Eine 38-jährige Opelfahrerin fuhr an der Ampel plötzlich rückwärts, kollidierte mit dem hinter ihr stehenden Kia eines 29-jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (Bezugsnummer 0288198/2023) (sus) Rückfragen bitte an: ...

