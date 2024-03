Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Mehrere Brände - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Wochenende kam es zu mehreren Branddelikten im Duisburger Stadtgebiet.

Kurz nach Mitternacht (00:10 Uhr) brannte am 3. März eine Mülltonne auf der Sandstraße in Marxloh. Eine aufmerksame Zeugin (42) meldete die fast vollständig abgebrannte Tonne der Polizei und der Feuerwehr. Am gleichen Tag zur späteren Stunde (3. März, 20:15 Uhr) stand auf der Dillinger Straße in Neuenkamp einen Seat Ibiza in Flammen. Ein Zeuge habe einen Knall gehört und meldete den Fahrzeugbrand den Einsatzkräften.

Knapp eine Stunde später (3. März, 21:20 Uhr) erhielten Rettungskräfte die Meldung, dass Rauch aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Römerstraße in Vierlinden aufsteigt. Eine Anwohnerin nahm Brandgeruch in ihrer Wohnung wahr und lokalisierte den Ursprung im Keller des Gebäudes.

In der Nacht auf Montag (4. März, 3 Uhr) brannten ein Audi und ein Hyundai auf der Kohlenstraße in Baerl aus. Beide Fahrzeuge wurden zur Brandursachenermittlung sichergestellt.

In allen vier Fällen wurden keine Personen verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer Angaben zu möglichen Tätern machen kann oder eine Tat videografiert haben sollte, soll sich an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 wenden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell