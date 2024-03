Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt diesen mutmaßlichen Räuber?

Duisburg (ots)

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Duisburg nach einem Tatverdächtigen, der am 24. September gegen 1:35 Uhr gemeinsam mit zwei Komplizen versucht haben soll, eine Tankstelle an der Bürgermeister-Pütz-Straße (nahe der Gerrickstraße) zu überfallen. Das maskierte Trio habe die Kassiererin mit einem Messer bedroht. Beim Erblicken eines Sicherheitsmitarbeiters flüchteten sie ohne Beute in Richtung Heinrich-Bongers-Schule (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5611071).

Über das Fahndungsportal der Polizei NRW sind die Aufnahmen des Verdächtigen abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/128899.

Er hat eine dunkle Hautfarbe, eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose zu einer grünen Kapuzenjacke. Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13 der Duisburger Polizei zu wenden.

