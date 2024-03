Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Israelische Flagge angezündet - Staatsschutz ermittelt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Eine Zeugin bemerkte am Sonntagmorgen (3. März, 9 Uhr), dass eine gehisste Isrealflagge am Landesarchiv NRW auf der Schifferstraße Brandspuren aufgewiesen hat und rief die Polizei. Sie ist sich sicher, dass die Flagge am Freitagabend (1. März) noch unbeschädigt war. Die Fahne hing in einer geschätzten Höhe von 2,50 Metern. Die beschädigte Flagge wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu der Inbrandsetzung machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell