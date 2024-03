Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße/Geldbörse auf Friedhof gestohlen

Coesfeld (ots)

Während der Grabpflege hat ein Unbekannter einer Dülmenerin am Mittwoch (13.03.) ihre Geldbörse aus einem Rucksack gestohlen. Die 76-jährige befand sich gegen 11.30 Uhr auf dem Dülmener Friedhof an einer Grabstätte. Ihren Rucksack hatte sie an einer Schubkarre in der Nähe abgestellt. Sie konnte einen Mann beobachten, der mit seinem Fahrrad den Friedhof befuhr. Kurze Zeit später sah sie diesen Mann aus der Richtung ihres Rucksacks kommend zu seinem Fahrrad rennen. Bei der Nachschau im Rucksack stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Personenbeschreibung: dunkelblonde Haare, Brille, dunkel bekleidet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell