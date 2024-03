POL-DN: Zeuge verhindert Pkw-Brand

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag (07.03.2024) in ein Zweiradgeschäft in Düren-Birkesdorf ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der oder die Täter drangen in der Zeit zwischen 00:55 Uhr und 01:03 Uhr in den Verkaufsraum ein und entwendeten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen acht E-Bikes. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den ...

mehr