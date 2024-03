POL-DN: Einbruch in Fahrradhandel - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots) - Gleich viermal schlugen bislang unbekannte Täter "Am Stadion" zu. Sie beschädigten in der Zeit zwischen Montag (04.03.2024), 18:00 Uhr, und Dienstag (05.03.2024), 15:00 Uhr, vier Fahrzeuge und entwendeten augenscheinlich Kraftstoff. Bei der Polizei gemeldet hatte sich am Dienstagnachmittag ein 58-Jähriger aus Langerwehe. Ihm war aufgefallen, dass der Tankdeckel am Pkw seiner 63-jährigen Ehefrau ...

