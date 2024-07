Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Mülheim a.d.Ruhr - A 3 in Richtung Köln - Verkehrsunfall auf dem Rastplatz Entenfang - 53-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt - Krankenhaus - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 11. Juli 2024, 03:55 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall heute am frühen Morgen auf dem Rastplatz Entenfang wurde einem 53-jährigen Pkw-Fahrer wegen des Verdachts der Trunkenheit eine Blutprobe entnommen. Der Mann befindet sich weiterhin zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Ford auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs und fuhr dann auf den Rastplatz Entenfang. Am Anfang des Parkplatzes kollidierte er mit nicht geringer Geschwindigkeit mit dem Heck eines abgestellten Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford stark deformiert und der Fahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkohol bei dem 53-jährigen Duisburger. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

