Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte Täterschaft bricht in Kiosk ein

Mannheim (ots)

Am Dienstag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft gegen 04:30 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Wachenburgstraße in dem eine Scheibe des Kiosks mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen wurde. Eine Zeugin konnte den Unbekannten bei der Tathandlung beobachten und wählte umgehend den Notruf der Polizei. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Im Kiosk wurden diverse Regale durchsucht und ersten Ermittlungen zu Folge eine Geldkassette mit unbekanntem Inhalt entwendet. Die Höhe des Diebstahls- und Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden.

Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, bekleidet mit einer schwarzen Jacke (möglicherweise aus Leder), schwarze enge Hose und eine graue Gesichtsbedeckung (evtl. Schal).

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell