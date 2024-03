Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Drei Polizeibeamten nach Widerstand leicht verletzt.

Recklinghausen (ots)

Ein 45-Jähriger leistete am Mittwochnachmittag im Bereich der Hertener Innenstadt Widerstand. Der Mann fiel zwei Polizeibeamten im Rahmen einer Präsenzstreife auf, als dieser sich dem Streifenwagen näherte, lautstark Beleidigungen gegen die Polizei aussprach und sich mit geballten Fäusten aufbaute. Weiterhin warf er eine Glasfalsche in Richtung des Polizeiautos und ging dann in den Innenstadtbereich. Die Beamten folgten dem 45-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, und versuchten beruhigend auf ihn einzuwirken, um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Er wurde jedoch immer aggressiver und auch verbal äußerst ausfallend. Die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich zu dieser Zeit in der Stadt befanden, wurden auf den Einsatz aufmerksam. Nachdem weitere Kolleginnen und Kollegen zur Unterstützung angefordert wurden, versuchte der Mann einem Beamten ins Gesicht zu schlagen. Die angespannte Situation verlagerte sich in einen Verkaufsraum. Hier griff er nach einem Stuhl und wollte diesen offenbar in Richtung der eingesetzten Kräfte werfen. Die Beamten wehrten den Angriff ab und stellten den aufgebrachten Mann. Weiterhin kam der 45-Jährige nicht zur Ruhe und spuckte in Richtung eines Polizisten. Der Mann wurde der Ordnungsbehörde für eine Einweisung übergeben. Drei Beamten wurden leicht verletzt, konnten aber weiterhin im Dienst bleiben.

