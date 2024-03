Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Autofahrer/in in silbernem Opel gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer oder einer Autofahrerin, der/die am Mittwochmittag eine Schülerin angefahren hat. Die 14-Jährige aus Oer-Erkenschwick wollte gegen 13.30 Uhr die Christoph-Stöver-Straße überqueren - und wurde dabei von einem silbernen Auto touchiert. Der Fahrer bzw. die Fahrerin soll noch gebremst haben, konnte den Unfall aber offenbar nicht mehr verhindern. Anstatt auszusteigen und sich zu kümmern, fuhr der Fahrer bzw. die Fahrerin in Richtung Innenstadt davon. Das 14-Jährige ging nach dem Unfall zu einer Lehrerin, die daraufhin die Eltern anrief. Das Mädchen wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Opel gehandelt haben - mehr ist nicht bekannt. Die Polizei sucht nach dem Fahrer bzw. der Fahrerin und bittet auch Zeugen, die nähere Angaben zu der Person am Steuer, dem Fahrzeug oder dem Vorfall selbst machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

