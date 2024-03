POL-RE: Bottrop-Kirchhellen: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Pkw mit einer schwerverletzten Person

Recklinghausen (ots) - Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung einer Doppelhaushälfte am Orthöver Weg ist ein 44 - jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung festgestellt hatten, wurde ein Notruf zur Kreisleitstelle der Feuerwehr abgesetzt. Ein Einsatztrupp der Feuerwehr fand den 44 - jährigen Mann in der Wohnung liegend bewusstlos auf. Trotz sofort eingeleiteter ...

