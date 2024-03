Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer mit rotem SUV nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Rewe-Parkplatz an der Horster Straße ist am Mittwochnachmittag eine 45-jährige Frau angefahren worden. Die Bottroperin wurde dabei leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer hat sich zwar kurz entschuldigt, ist dann aber weitergefahren. Nach ihm wird gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 45-Jährige gegen 16.05 Uhr nach dem Einkauf auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug. Der Autofahrer war demnach in Richtung Ausfahrt unterwegs - und kam von links. Er touchierte die Fußgängerin, öffnete das Beifahrerfenster, entschuldigte sich kurz - und fuhr dann weiter. Er soll in einem roten Mazda-SUV gesessen haben und wurde als etwa 60 Jahre alt beschrieben. Der Mann - oder wer Angaben zu ihm oder dessen Fahrzeug machen kann - wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

