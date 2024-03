Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Montag gegen 20:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Radfahrer in Eppelheim auf der Hauptstraße durch den Kreisverkehr und wollte vom Pfaffengrund kommend in die Mozartstraße abbiegen. Dabei wurde er vom 58-jährige Straßenbahnfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer stieß mit der heranfahrenden Straßenbahn zusammen und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurde. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und überprüft derzeit, ob die Ampelanlage richtig funktioniert hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell