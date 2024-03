POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Bahn und PKW - Hardtstraße/ Kirchheimer Weg // PM Nr. 1

Sandhausen (ots) - Am Montag gegen 12:45 Uhr entwendeten zwei derzeit noch unbekannte Täter in der Rudolf-Diesel-Straße einen Motorroller und versuchten hiermit zu flüchten. Die beiden Unbekannten rissen zunächst die Frontverkleidung des Fahrzeugs ab, um so an die Zündanlage zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete ...

mehr