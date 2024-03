Heidelberg (ots) - Am Montag gegen 20:10 Uhr fuhr ein 33-jähriger Radfahrer in Eppelheim auf der Hauptstraße durch den Kreisverkehr und wollte vom Pfaffengrund kommend in die Mozartstraße abbiegen. Dabei wurde er vom 58-jährige Straßenbahnfahrer übersehen. Der Fahrradfahrer stieß mit der heranfahrenden Straßenbahn zusammen und stürzte zu Boden. Dabei zog er ...

