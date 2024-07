Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 57 bei Uedem - Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall - Mann schwer verletzt - Automatischer Notruf alarmiert Rettungskräfte

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 16. Juli 2024, 22:24 Uhr

Ein schwer verletzter Mann konnte gestern Abend auf der A 57 bei Uedem gerettet werden, weil sein Fahrzeug und seine Uhr automatisch einen Notruf absetzten. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit seinem Pkw überschlagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 25-jährige Mann aus Goch mit seinem Audi A 3 auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Uedem verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Er kollidierte zunächst mit der Schutzplanke und anschließend mit einem Wildzaun. Der 25-Jährige überschlug sich dann mit seinem Pkw und kam rund zehn Meter abseits der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Ein automatischer Notruf - abgesetzt durch sein Fahrzeug und seine Uhr - informierte dann die Rettungskräfte, die den schwer verletzten Mann aus dem Fahrzeug befreiten und ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr bestand nicht. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Nimwegen zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

