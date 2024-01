POL-MFR: (93) Bei Verkehrskontrolle Betäubungsmittel aufgefunden - Haftantrag gestellt

Cadolzburg (ots) - Unbekannte brachen im Verlauf des Freitags (26.01.2024) in ein Wohnhaus in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise. Die unbekannten Täter drangen in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 19:45 Uhr mutmaßlich über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Gemeindeholz ein. Sie entwendeten Gegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro und ...

