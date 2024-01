Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (90) Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stein (ots)

Am Freitagnachmittag (26.01.2024) ereignete sich in Stein (Lkrs. Fürth) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, welcher sich hierbei schwerste Verletzungen zuzog. Die Verkehrspolizei Fürth bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau mit ihrem Auto die Hauptstraße aus Richtung Roßtal kommend in Richtung Nürnberg. Kurz bevor die Autofahrerin auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße eine grün zeigende Ampel passierte, trat ein 61-jähriger Fußgänger auf die Fahrbahn, um diese mutmaßlich bei Rotlicht zu überqueren. Der 61-Jährige kollidierte mit dem Dacia und zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste. Der alarmierte Rettungsdienst verbrachte den Mann mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Fürth nehmen zur Stunde den Unfall vor Ort auf. Die Polizisten werden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von einem Unfallsachverständigen unterstützt. Die Hauptstraße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Zur vollständigen Aufklärung des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 mit der Verkehrspolizei Fürth in Verbindung zu setzen.

