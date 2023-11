Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert

St. Ingbert

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigt am 20.11.23, um 17:20 Uhr einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher befährt mit einem schwarzen Kombi die Elversberger Straße in Fahrtrichtung Josefstaler Straße. In Höhe vom Anwesen Elversberger Straße 39 kommt der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und streift den linken Außenspiegel eines dort geparkten Mercedes A-Klasse. Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

