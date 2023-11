Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung in der Ludwigstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Samstag, 18.11.23, gegen 01:30 Uhr griffen in der Ludwigstraße in St. Ingbert, vor Anwesen 12, drei bislang unbekannte männliche Beschuldigte, zwei männliche Geschädigte körperlich an. Zuvor waren die drei Beschuldigten den beiden Geschädigten sowie einer Begleiterin fußläufig, aus Richtung Poststraße kommend, gefolgt und hatten diese angepöbelt. An vorgenannter Örtlichkeit griffen die Täter die beiden Geschädigten unvermittelt von hinten an. Dabei wurde der erste Geschädigte von einem Beschuldigten mehrfach ins Gesicht geschlagen, wodurch er Verletzungen im Mundbereich davontrug. Währenddessen verbrachten die beiden anderen Beschuldigten den zweiten Geschädigten zu Boden und traten auf diesen mit beschuhten Füßen mehrfach ein, wodurch dieser Frakturen im Gesicht erlitt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Danach entfernten sich die drei jungendlichen/heranwachsenden dunkel gekleideten Täter fußläufig von der Örtlichkeit in Richtung Rendezvous-Platz. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell