Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht Am Markt in St. Ingbert(vor der Stadthalle)

St. Ingbert (ots)

Am 17.11.23 im Zeitraum zwischen 11:24 Uhr und 13:38 Uhr kam es auf dem großen Parkplatz Am Markt in St. Ingbert (vor der Stadthalle) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei wurde ein in einer Parktasche in Queraufstellung geparkter brauner Mercedes Citan mit Kreiskennzeichen von IGB von einem links daneben ein- oder ausparkenden roten Fahrzeug erheblich beschädigt. Anschließend verließ der oder die Unfallverursacher/in unerlaubt die Örtlichkeit. Der Schaden am beschädigten Pkw dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Roter Lackabrieb konnte am beschädigten Pkw festgestellt und gesichert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell