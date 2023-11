Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an PKW in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert

St. Ingbert - Mitte (ots)

Am 19.11.2023, zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr, kam es in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert, unweit der Alleestraße, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten grauen Opel Zafira. Ein bislang unbekannter Täter schlug oder trat im Tatzeitraum den rechten, zum Gehweg gerichteten Außenspiegel ab und riss weiterhin den Heckscheibenwischer ab. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und/oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

