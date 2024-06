Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Fuchs drohte sich zu strangulieren - Junge Fußballer setzen rettenden Notruf ab.

Bild-Infos

Download

Offenburg / Rammersweier (ots)

Mitten in der EM drohte ausgerechnet ein Fußballtor einem jungen Fuchs zur tödlichen Falle zu werden.

Während des Jugendtrainings auf dem Zell-Weierbacher Sportplatz entdeckten die Kicker einen kleinen Fuchs, der sich hilflos in einem Tornetz verfangen hatte und drohte durch die Maschen erdrosselt zu werden. Die Kids zögerten keine Sekunde und setzten den rettenden Notruf 112 ab, so dass die Feuerwehr wenige Minuten später das kleine Wildtier, zwar mit etwas Mühe, jedoch lebendig aus dem Leinengewirr schneiden konnte. Weitere Mühen bedurfte es aber, bis ein Tierarzt gefunden war, zu dem Reinecke Fuchs in seinem beschatteten Gitterkäfig gebracht werden konnte. Ärztlich versorgt, brachte die Feuerwehr das Tier dann am selben Abend noch zur THRO nach Neuried, der einzigen Wildtierauffangstation der Ortenau, wo sich Gevatter Fuchs erholen kann, um wieder fachgerecht ausgewildert werden zu können.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell