Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall - Beifahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Auf der Beckumer Straße / Böbbingweg kam es am Samstag, 27.01., kurz vor 13.00 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt war mit seiner 59-jährigen Beifahrerin auf der Beckumer Straße unterwegs in Fahrtrichtung Westen. Als man nach links in den Böbbingweg einbiegen wollte und dieses auch durch den Blinker angezeigt hatte, fuhr plötzlich ein 76-jähriger Mann aus Wadersloh mit seinem Pkw von hinten auf. Durch den Auffahrunfall wurde die 59-jähriger Lippstädterin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Auch in diesem Falle will der Unfallverursacher von der Sonne geblendet worden sein. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell