Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - geparkten Pkw nicht gesehen - Fahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt übersah angeblich wegen der tiefstehenden Sonne einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf der Straße Am Holtacker. Gegen 10.50 Uhr am gestrigen Samstagmorgen befuhr der Lippstädter die Straße in südlicher Richtung, als er plötzlich in Höhe der Hausnummer 28 auf den geparkten Pkw am Fahrbahnrand auffuhr. Der junge Mann verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht. Er begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell