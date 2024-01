Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin von Pkw erfasst

Am Samstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Soest mit ihrem Pedelec die Niederbergheimer Straße stadtauswärts. Auf dem Zweirad befand sich als Sozius noch ihr 2 Jahre altes Kind. In Höhe der Hausnummer 93 hatte sie Handzeichen gegeben und sich zum Zwecke des Linksabbiegens zur Fahrbahnmitte orientiert. Ein nachfolgender 27-jähriger Soester Pkw-Fahrer hatte diesen Vorgang möglicherweise aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät gesehen und war von hinten gegen das Pedelec der Frau mit dem Kind gefahren. Infolge des Sturzes verletzte sich die Radfahrerin und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die zweijährige Tochter blieb augenscheinlich unverletzt und konnte in die Obhut des Vaters übergeben werden. Es entstand leichter Sachschaden. (hn)

