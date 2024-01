Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fußgänger von Pkw-Fahrer übersehen und verletzt

Lippstadt (ots)

Im Lippstädter Ortsteil Esbeck kam es am Freitag, 26.01. zu einem Unfall, bei dem ein 74-jähriger, ortsansässiger Mann schwer verletzt wurde. Gegen 12.35 Uhr befand sich ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Delbrück mit seinem Kleintransporter im Kreuzungsbereich Ochsenkamp / Holtackerweg. Da er seinen VW-Crafter zurücksetzten musste, schaute er in die Außenspiegel, um sich einer freien Fahrbahn zu vergewissern. Er konnte aber nicht erkennen, dass sich direkt hinter seinem Fahrzeug der 74-jährige Fußgänger befand. Beim Zurücksetzten wurde der Esbecker erfasst und schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. (sn)

