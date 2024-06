Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Freizeitbad nach Brandalarm kurzzeitig geräumt

Offenburg (ots)

Vermutlich hat ein technischer Defekt in einem der vielen automatischen Melder des Freizeitbades zu einem Brandalarm in der Stegermattstraße geführt Um 16.26 Uhr war die Meldung bei der Integrierten Leitstelle eingelaufen, so dass wenige Minuten später bereits alle vorgeplanten Feuerwehreinheiten zum Bad unterwegs waren. Zeitgleich war die von den Badverantwortlichen vor wenigen Wochen erst geübte Räumung vorbildlich umgesetzt worden, so dass die Gäste, eingehüllt in wärmende Rettungsdecken und von Badpersonal sicher betreut, die Feuerwehrmaßnahmen aus einiger Entfernung mitverfolgen konnten. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich um den ausgelösten Melder im Foyer des Hallenbades und konnte wenig später Entwarnung geben. Die Einsatzkräfte waren mit acht Fahrzeugen und 22 Feuerwehrkräften eine halbe Stunde tätig.

