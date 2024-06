Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Großer Bienenschwarm verirrt sich in Fußgängerzone

Offenburg (ots)

Ein ortansässiger Imker bat am Donnerstagnachmittag die FEUERWEHR OFFENBURG um Hilfe. Passanten hatten in einem Straßenbaum in der östlichen Steinstraße ein großes Bienenvolk entdeckt und sich richtigerweise an den zuständigen Imkerverein gewendet. Weil sich die Bienenglocke jedoch in etwa fünf Metern Höhe in der Baumkrone befand, bat der Fachmann die Feuerwehr mit der Drehleiter um Unterstützung. Mit vereinten Kräften, schwierigem Rangieren, aber sicherem Stand im Drehleiterkorb, konnte die Königin samt Gefolge eingefangen und in zwei Bienenkörben verstaut werden. Imker und Feuerwehr waren eine knappe Stunde mit der Tierrettung in der beliebten Fußgängerzone beschäftigt.

