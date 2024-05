Feuerwehr Offenburg

FW-OG: 2 Rauchwarnmelder - 1 verletzte Person

Offenburg (ots)

Bei zwei Rauchwarnmelder-Auslösungen in der Oststadt und in Uffhofen war am Mittwochabend ein Mann verletzt und eine Wohnung beschädigt worden. Gegen 17.50 Uhr waren die Hilfskräfte zunächst in die Friedrichstraße alarmiert worden. In der Dachwohnung eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses hatte ein Rauchmelder ausgelöst und einen Nachbarn auf die Lage aufmerksam gemacht. Die Kontrolle durch die Feuerwehr ergab einen technischen Defekt in dem Melder. Kurz vor Einsatzende meldete gegen 18.35 Uhr ein Bewohner im Goldregenweg eine Melderauslösung aus einer Wohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung war eine Person vermisst sowie eine starke Rauchentwicklung festgestellt worden, so dass die Feuerwehr umgehend der Alarmalgorithmus des 2. Alarms auslöste. Atemschutzträger retteten den Mann und löschten einen kleineren Brand in der Küche. Der Betroffene wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Offenburger Klinikum gebracht. Die verrauchte Wohnung wurde mechanisch belüftet ist derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Die Hilfskräfte waren mit über 40 Einsatzkräften bis gegen 20.45 Uhr tätig.

