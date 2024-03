Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Fahrerin schwerverletzt

Waldbröl (ots)

An der Kreuzung Lützinger Weg / Westerwaldstraße (L 324) ist es am heutigen Morgen (19. März) zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 20-jährige Fahrerin schwer verletzt wurde. Um 7:25 Uhr fuhr ein 78-jähriger Mann aus dem Kreis Altenkirchen mit seinem Jeep auf dem Lützinger Weg in Richtung Westerwaldstraße. An der Kreuzung wollte er nach links in Richtung Escherhof abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem grauen BMW einer 20-jährigen Waldbrölerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Landstraße in Richtung Erblingen fuhr. Bei dem Unfall zog sich die 20-jährige Fahrerin schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 78-jährige Jeep-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt; ein Rettungswagen brachte ihn dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand hoher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle auf der L 324 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 9:35 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell