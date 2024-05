Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gartengeräte aus Transporter gestohlen

Mainz, Mombacher Straße (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:40 Uhr, wurden Gartengeräte aus einem geparkten Transporter in der Mombacher Straße gestohlen. Die Tat konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wonach dieser die Polizei informierte.

Der Täter zerschlug die hintere Scheibe auf der Fahrerseite und stieg daraufhin in den weißen Transporter. Von der Rückbank entwendete er mehrere Gartengeräte und flüchtete anschließend zu Fuß über die Mombacher Straße in unbekannte Richtung. Ebenfalls durch den Zeugen wurde bekannt, dass der Täter nicht alleine war. Ein offensichtlicher Mittäter fuhr in einem weißen Smart zum Tatort vor und nach der Tat in Richtung Mombach davon.

Das Täterfahrzeug konnte im weiteren Verlauf abgeparkt festgestellt und sichergestellt werden. Durch die Kriminalpolizei wurden an beiden Autos Spuren gesichert. Der Verbleib des Diebesgut sowie der beiden Tatverdächtigen ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl aus dem Transporter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell