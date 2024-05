Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Alststadt Verkehrsunfall - Fußgängerin wird verletzt

Mainz - Altstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr kam es in der Quintinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Eine 40-jährige Wiesbadenerin war unmittelbar zuvor aus einem Linienbus ausgestiegen, der rechtsseitig an der Bushaltestelle angehalten hatte. Als sie im Anschluss vor dem Bus die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem 62-jährigen Autofahrer touchiert. Die leichtverletzte Fußgängerin wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizei informiert:

Dürfen Busse an Haltestellen überholt werden? Was ist vorgeschrieben, wenn der Bus die Warnblinkanlage eingeschaltet hat? Regeln, die an Bushaltstellen gelten:

- Bus an der Haltestelle: Vorbeifahren erlaubt, auf Fahrgäste achten!

- Warnblinker eingeschaltet: Nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren!

- Auch der Gegenverkehr muss auf Vorschriften achten!

Ist ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich, müssen Autofahrer warten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell