POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Übernachtung im Baucontainer

Mainz-Hechtsheim (ots) - Am 02.05.2024 und 05.05.2024 wurden Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in Mainz-Hechtsheim aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Zum wiederholten Mal wurde am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 05:32 Uhr, ein Staubsaugerautomat eines Tankstellengeländes in der Rheinhessenstraße aufgebrochen. Hiernach konnte der Täter Münzgeld im niedrigen zweistelligen Bereich entwenden. ...

