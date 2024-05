Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Laubenheim Anhänger vom Parkplatz gestohlen

Mainz - Laubenheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:30 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Mainzer das Fehlen seines Anhängers. Dabei handelt sich um einen handelsüblichen, zweirädrigen PKW-Anhänger der Marke "Hapert". Er hatte den Anhänger am 04.05. auf dem Parkgelände an der Rheinstraße / K 14 geparkt und gesichert. Wer hat vom 04.05.-06.05.2024 im Bereich der Rheinstraße in Mainz-Laubenheim etwas Auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall können an die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 mitgeteilt werden oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

