POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Verkehrsunfall am Rheinufer - Radfahrer und Kind beteiligt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Sonntag gegen 15:50 Uhr am Rheinufer. Ein 27-jähriger Rennradfahrer war vom Winterhafen kommend in Richtung Theodor-Heuss-Brücke gefahren. Als hinter einem Eisstand am Fischtorplatz ein Mädchen hervorgelaufen kam und dort herumtobte, machte er eine Vollbremsung. Er überschlug sich und stieß dabei mit dem 6-jährigen Mädchen zusammen. Beide stürzten zu Boden und mussten vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

